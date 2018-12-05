شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على طريقة "آيرون مان".. رجل يضع شريحة بلوتوث فى صدره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مؤخرا توجه حديث فى التكنولوجيا يعتمد على قيام الأشخاص بزراعة شرائح إلكترونية تحت جلدهم، إلا أن أحدث الأشخاص قام بما هو أبعد من ذلك، من خلال زراعة "بوصلة بلوتوث" فى صدره، بشكل مشابه لشخصية أيرون مان الذى كان يمتلك معالجا نوويا فى صدره.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فإن "ليفيو بابيتز" الذى يبلغ 38 عاما، قام بوضع هذه الشريحة، وقال إنها تمنحه "حسًا بشريًا جديدًا"، إذ قام بإرفاق الشريحة الإلكترونية بالجلد مع اثنين من قضبان التيتانيوم، وتشمل الشريحة بوصلة مع اتصال بلوتوث، إذ تهتز الشريحة فى كل مرة يواجه فيها "بابيتز" الشمال، ليحول جسمه إلى نظام ملاحى فعال.

فيما يقول "بابيتز": "أنت تريد الوصول إلى مكان ما، لكن ليس لديك فكرة عما يحدث فى العالم من حولك لأنك بحاجة للنظر إلى هاتفك، لكن تخيل لو أنك لم تعد بحاجة إلى ذلك، ويمكنك أن تتجول فى العالم بحرية دون النظر إلى أى شىء، وستعرف بالضبط أين أنت طوال الوقت".

لكن فى نفس الوقت أشارت بعض التقارير إلى أن الإقبال على مثل هذه التقنيات يثير العديد من المشاكل التى تتعلق بالأمان والخصوصية، حيث يمكن استخدام البيانات التى تم إنشاؤها لتعقب الأشخاص.