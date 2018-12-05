فيديو يستعرض لنا تحديث Android 9 Pie التجريبي على الهاتف LG G7 ThinQ

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أسبوعين بدأت شركة LG بإختبار تحديث Android 9 Pie مع مجموعة من ملاك الهاتف LG G7 ThinQ في كوريا الجنوبية كجزء من برنامج LG OS Preview. تشمل الغييرات الجديدة إضافة نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، وميزة السطوع المتكيف، وميزة حفظ البطارية التي تستعين بتقنية التعلم الآلي، فضلا عن ميزات الرفاهية الرقمية.

يتم حاليًا إصدار تحديث Android 9 Pie التجريبي للهاتف LG G7 ThinQ في كوريا الجنوبية، والآن قام أحد المستخدمين بنشر مقطع فيديو يستعرض لنا النسخة التجريبية الثانية من هذا التحديث، مما يعطينا لمحة عن الكيفية التي سيبدو بها نظام Android 9 Pie على الهاتف الرائد الحالي لشركة LG.

لكي تكون جزءًا من برنامج LG OS Preview، يمكنك الإشتراك من خلال تطبيق Quick Help. هذا يعني أنه يتوجب عليك إمتلاك وحدة كورية من الهاتف LG G7 ThinQ. على أي حال، بما أن شركة LG تبقي عملية الإختبار في كوريا الجنوبية، فقد لا يحصل ملاك الهاتف LG G7 ThinQ في بقية أنحاء العالم على Android 9 Pie حتى تصبح النسخة النهائية من هذا التحديث جاهزة، ومن المحتمل أن يحدث هذا في بداية العام المقبل.