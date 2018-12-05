الإعلان رسميًا عن المعالج Snapdragon 855، وسيتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 7nm

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا، فقد قامت شركة كوالكوم اليوم بإزاحة الستار رسميا عن معالجها الرائد الجديد تحت إسم Snapdragon 855 بعدما لمحت بعض التقارير الأولية إلى أنه سيحمل إسم Snapdragon 8150. وقررت شركة كوالكوم الكشف عن معالجها الرائد الجديد للأجهزة المحمولة في مؤتمرها السنوي Snapdragon Tech Summit المنعقد حاليًا في جزيرة هاواي.

شركة كوالكوم أكدت لنا اليوم ما كنا نعرفه من قبل، وهو أنه سيتم تصنيع المعالج Snapdragon 855 بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، وهي تقنية التصنيع التي من شأنها أن تجعل المعالج Snapdragon 855 أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة، وأفضل من حيث الأداء بالمقارنة مع معالجات كوالكوم السابقة. وأوضحت شركة كوالكوم كذلك أن المعالج Snapdragon 855 الجديد يجلب معه أيضًا تحسينات لأداء الذكاء الإصطناعي مع الإشارة إلى أن أداء الذكاء الإصطناعي في معالجها الرائد الجديد تحسن بنحو ثلاث أضعاف بالمقارنة مع المعالج Snapdragon 845 الحالي.

هناك معالج جديد للرؤية يمكنه الآن معالجة خرائط العمق بمعدل 60 إطار في الثانية، مما يؤدي إلى تحسين أداء تطبيقات الواقع المعزز بشكل كبير. كما يتيح معالج الصور الجديد التصوير بدقة 4K HDR وبمعدل 60 إطار في الثانية، وكل ذلك بإستخدام 25 في المئة من الطاقة المستخدمة سابقًا.

وبغض النظر عن المعالج Snapdragon 855، فقد قامت شركة كوالكوم كذلك في هذا الحدث بالكشف عن مستشعر جديد لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية يدعى Qualcomm 3D Sonic، وهو المستشعر الذي لا يزال بإمكانه قراءة بصماتك إذا كانت مبللة أو مغطاة بالجسيمات.

أما بالنسبة لشبكات الجيل الخامس 5G، فقد قررت شركة كوالكوم عدم تضمين المودم Qualcomm X50 في المعالج Snapdragon 855 الجديد. وبدلا من ذلك، سيتم تزويد هذا المعالج بالمودم Qualcomm X24 LTE الجديد القادر على بلوغ سرعة تحميل تصل إلى 2Gbps، وسيكون لدى الشركات المصنعة خيار التعامل مع المودم Qualcomm X50 في أجهزتها إذا أرادت أن تكون متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G.

نتوقع أن تقوم جميع الشركات المصنعة الكبرى للهواتف الذكية بإستخدام المعالج الرائد الجديد لشركة كوالكوم في هواتفها الذكية الرائدة القادمة، بما في ذلك الهاتف Galaxy S10 وأي جهاز آخر يسعى لدعم شبكات 5G بحلول النصف الأول من العام المقبل.