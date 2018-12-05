تحديث جديد يجلب معه العديد من التحسينات والإصلاحات للهاتف OnePlus 6T

فاطمة أيت طالب - دبي - تخلى الهاتف OnePlus 6T عن منفذ السماعات 3.5mm، ولكن ذلك تسبب في مشكلة لخيار معادل الصوت ” Audio Tuner ” في روم OxygenOS على الهاتف الذي أصبح يعمل فقط مع السماعات السلكية، مما يترك السماعات اللاسلكية التي تعمل بالبلوتوث خارج المعادلة. لذلك، ما لم تكن تملك سماعات مزودة بموصل USB Type-C، فليس لديك أي معادل للصوت في هاتفك الجديد.

ومع ذلك، فقد تم التعامل مع هذه المشكلة مع تحديث OxygenOS 9.0.7 الذي أصدرته شركة OnePlus للتو للهاتف OnePlus 6T، وهو التحديث الذي يعمل أيضًا على تحسين الإستقرار العام للربط اللاسلكي عبر البلوتوث، فضلا عن تحسين إستقرار إتصال WiFi كذلك، وخفض إستهلاك الطاقة في وضع التأهب.

يجب أن يكون أداء الكاميرا عند تصوير مقاطع الفيديو البطيئة أفضل بعد التحديث. ثم هناك إصلاحات عامة أخرى للأخطاء، بما في ذلك حل مشكلة تشوه الخلفية على شاشة القفل. على أي حال، يجب عليك الأخذ بعين الإعتبار أنه يجري إصدار هذا التحديث بشكل تدريجي، مما يعني أنك قد لا تحصل عليه اليوم، فلن يحصل عليه سوى نسبة قليلة من ملاك الهاتف OnePlus 6T. وبالنسبة لبقية المستخدمين، فسوف يحصلون عليه في غضون أيام قليلة.

يمكنك التوجه إلى رابط المصدر أدناه لرؤية الإعلان الرسمي عن هذا التحديث على منتدى OnePlus الرسمي، ولكن معظم التعليقات هي لأشخاص يسألون عن متى سيتم إصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T، وما إذا كان هذا التحديث سيجلب معه معادل الصوت ( Equalizer ) المتوافق مع سماعات البلوتوث اللاسلكية.

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