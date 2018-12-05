شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض رضا الموظفين يخرج "فيس بوك" من قائمة أفضل أماكن العمل بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تعد شركة التواصل الاجتماعى الشهيرة "فيس بوك" فى المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل أماكن العمل الكبرى بالولايات المتحدة.

ووفقاً لموقع "سى ان بى سى " الأمريكى، انخفض معدل رضا الموظفين العاملين فى شركة فيس بوك، ووصل خلال عام 2018 إلى 4.3 بعد أن كان 4.6 من قبل.

وأشار الموقع الامريكى ذاته، أن شركة "zoom video communications" أصبحت هى صاحبة المركز الأول فى قائمة أفضل الشركات التقنية من ناحية رضاء الموظفين فيها.

وقال عدد من الموظفين السابقين لدى الشركة لـ" سى ان بى سى"، أن فيس بوك تحولت من مكان جاذب للعمالة إلى مكان يريد العمال مغادرته وهذا ما ابلغه إليهم الكثير من العاملين الحاليين بالفعل خلال تواصلهم مع بعضهم البعض، والسبب وراء الرغبة فى مغادرة العمل هو الانخفاض المتزايد فى الأسهم، وكذلك الفضائح المستمرة التى تمس سمعة المؤسسة، إضافة إلى البيروقراطية.