تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Nokia 8.1 في دبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD رسمياً اليوم عن هاتف Nokia 8.1 الذي يأتي بعد الإصدار السابق Nokia 7 بلس خلال فعاليات أقيمت في دبي، حيث يأتي بمجموعة من التحسينات في مميزات الكاميرة مع عمر أطول للبطارية.

أطلقت شركة HMD اليوم في فعاليات أقيمت في دبي، هاتف Nokia 8.1 الذي يضم رقاقة معالج Snapdragon 710، مع 8 من أنوية Kryo 360 بتردد 2.2GHz، وأيضاً كارت شاشة Adreno 616 لدعم تجربة ألعاب جيدة مع ألعاب مثل PUBG، حيث تم تحسين كفاءة كارت الشاشة بنسبة 35%، بينما تأتي رقاقة المعالج بتحسين للآداء بنسبة 20%.

كما يدعم هاتف Nokia 8.1 تقنية PureDisplay في الشاشة المميزة بحجم 6.18 إنش وتقدم جودة عرض FHD بلس، أيضاً يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت LPDDR4X رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 3500 mAh، مع تقنية الشحن السريع من خلال شاحن 18W.

الهاتف يدعم أيضاً التخزين عبر بطاقة MicroSD تصل إلى سعة 400 جيجا بايت، كما يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi ac، والبلوتوث 5، وVoWiFi، وVoLTE، وأيضاً مدخل 3.5مم.

هاتف Nokia 8.1 يأتي بكاميرة خلفية مزدوجة تضم مستشعر 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8 و تقنية Zeiss، ومستشعر 13 ميجا بيكسل يدعم تصوير portrait بأعلى مستوى في التصوير، كما يأتي المستشعر الرئيسي بحجم 1.4 ميكرون بيكسل مع تقنية تثبيت الصورة.

بينما تأتي الكاميرة الأمامية للهاتف بدقة 20 ميجا بيكسل مع تقنية جمع 4 بيكسل في نقطة واحدة، لدعم تفاصيل أوضح وأكثر دقة في الإضاءة المنخفضة، كما يدعم Nokia 8.1 التصوير بتقنية Bothie، حيث يمكن استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية للتصوير في آن واحد.

تصميم هاتف Nokia 8.1 يأتي بحلقة من الكروم تحيط بمستشعر البصمة والكاميرة في الجهة الخلفية للهاتف، إلا أن الهاتف لا يضم معايير مقاومة الماء، كما يعمل الهاتف من خلال نظام Android One الذي يضم بعض من مميزات Pie من تقنية البطارية التي تتكيف مع إستهلاك المستخدم.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nokia 8.1 بثلاثة من الألوان منهم اللون المعدني، والأزرق الفضي، والنحاسي مع المعدني، ومن المقرر أن يتوفر لاحقاً في سوق الهند.

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