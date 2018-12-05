موجة عنيفة تضرب البلاد.. أمطار غزيرة بالقاهرة والمحافظات.. وتحذيرات شديدة من طقس الخميس.. وبشرى سارة من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، على محافظتي القاهرة والجيزة.

وتشهد البلاد حاليا موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن طقس اليوم، الأربعاء سيكون مائلا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية.

تحذير من طقس الخميس

وفي سياق متصل حذرت هيئة الأرصاد من طقس غدا الخميس، وأكدت أنه غير مستقر، وسيشهد أمطار رعدية وغزيرة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

وتابعت الأرصاد: "تنشط الرياح على أغلب الأنحاء في طقس الغد، مما يزيد الإحساس ببرودة الجو، كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

بشرى سارة من خبراء الطقس

من ناحية أخرى، يتوقع خبراء الطقس أن تنتهي الموجة الحالة السبت المقبل، ليشهد الجو تحسن تدريجي، كما ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.