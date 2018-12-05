الهاتف Xiaomi Mi8 Explorer يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Xiaomi اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف Xiaomi Mi8 Explorer. هذا التحديث يحمل الإصدار MIUI V10.1.2.0.PEHCNFI ويستند على نظام Android 9 Pie علمًا أنه متوفر حاليًا في الصين ويبلغ حجمه 2.1 جيجابايت.

هذا التحديث الجديد يجلب معه إلى جانب الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام الأندرويد الجديد مجموعة من التحسينات والميزات للكاميرا مثل إضافة وضع تصوير مقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية علمًا أن هذا الهاتف كان يوفر فقط إمكانية التصوير بمعدل 240 إطار في الثانية. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك ميزة Super Night Scene، وهي الميزة التي تقوم بإلتقاط 8 صور بتعرض مختلف لنفس المشهد ودمجها في صورة واحدة مشرقة وذات جودة عالية.

وجدير بالذكر أنه تم تقديم ميزة Super Night Scene في الأصل مع الهاتفين Xiaomi Mi8 و Xiaomi Mi Mix 2S، وبالضبط مع تحديث MIUI 10.8.11.8 الذي وصل لكلا الهاتفين في شهر نوفمبر الماضي ليحصلا بعد أسبوع على ذلك على وضع تصوير الفيديوهات بمعدل 960 إطار في الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن كلا الميزتين شقت طريقها إلى الهاتف الرائد الأحدث لشركة Xiaomi، ونقصد هنا بطبيعة الحال الهاتف Xiaomi Mi Mix 3.

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