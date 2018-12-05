Honor تحقق مبيعات قياسية في عطلة نهاية أسبوع الجمعة الأسود ” Black Friday “

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت Honor واحدة من العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في يوم الجمعة الأسود ” Black Friday “، بعد نجاحها في مهرجان Diwali بالهند، ويوم العزاب ” Singles Day ” في الصين. وتفاخرت الشركة الصينية في بيان صحفي بنمو مبيعاتها بثلاث أرقام في العديد من البلدان، ونفاد الهواتف الذكية والوصول إلى الصدارة في مختلف الفئات.

في أوروبا الغربية، كان Honor 9 Lie هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في فئة ” 150€ إلى 200€ ” على شبكة الإنترنت، في حين ظهر الهاتف Honor 10 في قائمة الهواتف الذكية العشرة الأكثر مبيعًا على متجر أمازون. النمو السنوي بلغ 250 في المئة، على الرغم من أن Honor لم تكن حاضرة في العام الماضي.

كما شهدت Honor أداءً قويًا في بلدان أوروبا الوسطى وفي البلدان الإسكندنافية حيث إحتلت الشركة المرتبة الأولى في فئة الهواتف في فنلندا، في حين شهدت مبيعات الهاتف Honor 10 نموًا قدره 300 في المئة مقارنة مع العام 2017 في جمهورية التشيك. وفي بولندا بيعت جميع الهواتف في ساعتين وشهدت مبيعات Honor Play زيادة بنسبة 500 في المئة خلال عطلة نهاية أسبوع الجمعة الأسود.

قد تكون Huawei محظورة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن علامتها التجارية الفرعية Honor حققت نجاحًا كبيرًا، فقد نفد الهاتف Honor View 10 على متجري Amazon و Newegg، وحقق مبيعات قياسية في الولايات المتحدة. وقال رئيس العلامة التجارية الفرعية Honor، السيد George Zhao أن الطفرة الأخيرة على مستوى المبيعات تتصدر العام الناجح للعلامة التجارية، وهو يتوقع أن نشهد نموًا أسرع آخر في الأشهر الإثنى عشرة القادمة.