جوجل تصدر بيانًا رسميًا توضح فيه خططها لخدمة Google Hangouts

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، كانت هناك تقارير حول مصير خدمة Google Hangouts. إقترح تقرير مبدئي من موقع 9to5Google أن شركة جوجل إتخذت قرارًا بإغلاق خدمة Google Hangouts في العام 2020، ولكن هذا هو التقرير الذي دحضته شركة جوجل في وقت لاحق من خلال الإشارة إلى أنها لم تقرر بعد متى ستقوم بإغلاق الخدمة، وأن المستخدمين سيتم ترحيلهم في النهاية إلى Hangouts Chat و Hangouts Meet.

نحن على يقين من أن هذا الأمر محير لبعض الأشخاص الذين ربما يعرفون Google Hangouts على أنها منصة يمكنهم من خلالها إجراء المحادثات مع الأصدقاء، وربما لم يكونوا على دراية بأن شركة جوجل قامت في الواقع بإطلاق Hangouts Chat و Hangouts Meet التي تركز أكثر على المستخدمين في الشركات. الآن، في بيان مقدم لموقع Android Police، قامت شركة جوجل بتوضيح المسألة برمتها لإزالة الغموض المحيط بالموضوع.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” في مارس 2017، أعلنا عن خططنا لتطوير Hangouts للتركيز على تجربتين تساعدان في الجمع بين الفرق : Hangouts Chat و Hangouts Meet. يتوفر كل من Hangouts Chat و Hangouts Meet لعملاء Google G Suite وسيتم توفيرها لعامة المستهلكين أيضًا. لم نعلن عن جدول زمني رسمي لنقل المستخدمين من خدمة Google Hangouts الكلاسيكية إلى Hangouts Chat و Hangouts Meet. نحن ملتزمون تمامًا بدعم مستخدمي خدمة Google Hangouts الكلاسيكية حتى يتم نقل الجميع بنجاح إلى Hangouts Chat و Hangouts Meet “.

نأمل أن يكون هذا البيان واضحًا لمستخدمي Google Hangouts، ولكننا لا نزال نجهل متى بالضبط ستقوم شركة جوجل بنقل مستخدمي خدمة Google Hangouts الكلاسيكية إلى Hangouts Chat و Hangouts Meet، ولكننا سنواصل متابعة الموضوع لمعرفة المزيد.

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