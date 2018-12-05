عطل مفاجئ في موقع فيسبوك... هل حدث لديكم؟

تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لعطل فني أدى لتسجيل خروج المستخدمين من حساباتهم على الشبكة الاجتماعية، من دون القدرة على إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى.

فيما رصد موقع Down detector المتخصص في اكتشاف الأعطال، العديد من شكاوى المستخدمين من تعطل فيس بوك حول العالم، بينما تركزت بلاغات المستخدمين حول هذا العطل فى أوربا وأجزاء من أفريقيا، وبعض الدول العربية.

وأنتم هل حدث لديكم هذا العطل؟

