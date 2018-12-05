العراق والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لتمرير سعات الانترنت

الخليج 365/ بغدادوقع وزير الاتصالات نعيم ثجيل يسر الربيعي، الاربعاء، مذكرة تفاهم مع نظيره الاردني مثنى حمدان غرايبة بشأن تمرير السعات البينية للانترنت واستغلال الألياف الضوئية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الاتصالات نعيم ثجيل يسر الربيعي استقبل في مكتبه الخاص نظيره الاردني مثنى حمدان غرايبه والوفد المرافق له وبحضور الوكيل الفني الاقدم امير خضر البياتي ومدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بسام سالم حسين"، مبينا أن "الجانبين تباحاث تطوير سبل التعاون الاتصالاتية وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين بما يسهم بتطوير قطاع الاتصالات وتقديم الخدمات المتطورة للانترنت".



واكد الربيعي، بحسب البيان على، "ضرورة آخذ السعات اللازمة للانترنت من الدول المجاورة للعراق، وأن تكون وزارة الاتصالات هي المجهزة لهذه السعات ولجميع شركات القطاع الخاص في العراق"، موضحا أن "محطة طريبيل ستكون المنفذ لاستقبال السعات الحدودية مع الأردن".

من جهته، ابدى غرايبة، "استعداد حكومته للتعاون مع العراق في جميع المجالات سيما فيما يخص قطاع الاتصالات والسعي لتقديم أفضل الخدمات الاتصالاتية للشعبين الشقيقين والاتفاق على صيغة لتمرير السعات عن طريق المنافذ الحدودية بين البلدين".

