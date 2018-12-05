شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحذف منشورا لموظف سابق يتهمه باضطهاد السود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف موقع فيس بوك منشورا لموظف سابق كان يعمل لديها، بعد اتهامه الشركة بالعنصرية وأن لديها مشكلة مع أصحاب البشرة السوداء.

ووفقاً لتقرير صادر عن مو قع سى نت اليوم الثلاثاء، اتهم مارك لوكى، المدير الاستراتيجى السابق للتأثير العالمى فى فيس بوك، فى منشوره الشركة بـ "الإخفاق مع موظفيها السود وكذلك المستخدمين السود"، وقال المنشور إن العديد من المستخدمين السود يعتقدون أنه من المرجح أن يتم حذف محتواهم على الموقع الأكثر انتشارا، أكثر من أى مجموعة أخرى".

ومن جانبه قال لوكى لوسائل الإعلام: " لقد أوقف فيس بوك منشورى، عقاباً منه لى لأننى أتحدى اسلوب التمييز الذى تتبعه الشركة، كما قامت الشركة بتعطيل قدرة المستخدمين على مشاركة منشورى أو قراءته."

ومن جانبها ردت الشركة أنها تحقق فى الواقعة والدوافع وراء اتهامها من قبل الموظف السابق بالعنصرية، مشيرة إلى أن منشوره لم يُحذف كما يدعى، وأنما تم وقفه مؤقتا حتى ينتهى التحقيق فى تلك الواقعة.