شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل مفاجئ بفيس بوك يؤدى لتسجيل خروج المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لعطل فنى أدى لتسجيل خروج المستخدمين من حساباتهم على الشبكة الاجتماعية، دون القدرة على إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى.

فيما رصد موقع Down detector المتخصص فى اكتشاف الأعطال، العديد من شكاوى المستخدمين من تعطل فيس بوك حول العالم، بينما تركزت بلاغات المستخدمين حول هذا العطل فى أوربا وأجزاء من أفريقيا، وكانت مصر من ضمن الدول المتضررة.



