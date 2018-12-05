- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل مفاجئ بفيس بوك يؤدى لتسجيل خروج المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لعطل فنى أدى لتسجيل خروج المستخدمين من حساباتهم على الشبكة الاجتماعية، دون القدرة على إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى.
فيما رصد موقع Down detector المتخصص فى اكتشاف الأعطال، العديد من شكاوى المستخدمين من تعطل فيس بوك حول العالم، بينما تركزت بلاغات المستخدمين حول هذا العطل فى أوربا وأجزاء من أفريقيا، وكانت مصر من ضمن الدول المتضررة.
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل مفاجئ بفيس بوك يؤدى لتسجيل خروج المستخدمين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .