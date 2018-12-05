كوالكوم تكشف عن أول قارئ بصمة بالأمواج فوق الصوتية

أعلنت شركة كوالكوم خلال حدث Snapdragon Technology Summit الذي أُقيم يوم الثلاثاء عن الجيل القادم من معالجتها للهواتف الذكية الرائدة، “سنابدراجون 855” Snapdragon 855، ولكنها أعلنت أيضًا عن أشياء أخرى أبرزها قارئ بصمة الإصبع الذي يأتي تحت الشاشة.

ويمتاز قارئ البصمة الذي أعلنت عنه الشركة الأمريكية باسم 3D Sonic Sensor بأنه أول حساس قائم على تقنية الأمواج فوق الصوتية، ويُتوقع أن تقدمه شركة سامسونج في هاتفها الذكي الرائد المرتقب، جالاكسي إس10.

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يُشار إلى أن قارئ بصمة الإصبع ضمن الشاشة أصبح الآن اتجاهًا ذا أهمية في تصميم الهواتف الذكية، نظرًا لكونه لا يشغل أي مساحة على واجهة الهاتف وأنه يأتي في أنسب مكان يمكن أن تصل إليه الأصابع. ويتوقع المحللون في شركة IHS Markit للأبحاث الاستهلاكية أن عدد الهواتف الذكية ذات قارئ البصمة ضمن الشاشة سيبلغ 100 مليون بحلول عام 2019.

وقال اليكس كاتوزيان نائب رئيس شركة كوالكوم لتقنية الهاتف المحمول في مؤتمر الشركة يوم الثلاثاء “الأمن والقياسات الحيوية يندمجان في المنصات المتنقلة بوتيرة سريعة”. وأضاف: “هذا هو مستقبل تقنية بصمة الإصبع”.

وقالت كوالكوم في بيان صحفي إن قارئ البصمة سوف يُضمن في الهواتف الذكية خلال النصف الأول من 2019، ما يشير بقوة إلى أن سامسونج، التي تأخرت في اعتماد هذه التقنية، مقارنةً بمنافسيها الصينيين، سوف تعتمده في هاتف جالاكسي إس10، خاصةً أن التقارير تتحدث أن الشركة الكورية كانت تنتظر هذا الحساس لكي لا تضطر لاستخدام الحساسات الضوئية التي تعد أرخص ثمنًا وأقل أمانًا.