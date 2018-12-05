ياندكس الروسية تطلق أول هواتفها الذكية

أطلقت عملاقة البحث الروسية ياندكس Yandex، والتي توصف غالبًا بأنها جوجل روسيا، أول هاتف ذكي لها يسمى Yandex.Phone، هو هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد مزود بشاشة بقياس 5.65 إنش، وتبلغ تكلفته عند طرحه للبيع غدًا من خلال متجر الشركة في مقرها الرئيسي في موسكو 17990 روبل (270 دولار أمريكي)، وزودت ياندكس الجهاز بمساعدها الصوتي الذكي المسمى أليس Alice، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للسوق الروسية، كما يعد هاتف Yandex.Phone أول هاتف يتضمن بشكل مسبق مجموعة من خدمات المحمول من نظام ياندكس.

وبالحديث عن المواصفات التقنية، فإن Yandex.Phone هو جهاز فئة متوسطة إلى حد ما، حيث أنه مزود بمعالج Snapdragon 630 من شركة كوالكوم، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابيكسل + 5 ميجابيكسل،

وتحاول الشركة تعزيز تواجد مساعدها الرقمي الخاص بها بدلًا من مساعد جوجل الذكي Google Assistant المتواجد بشكل أساسي في معظم هواتف أندرويد، ولا يعد هذا الهاتف أول أجهزة الشركة المتضمنة مساعدها الرقمي أليس Alice الذي طرحته ياندكس في العام الماضي، إذ أطلقت الشركة الروسية في وقت سابق من هذا العام مكبر صوت ذكي Yandex Station بقيمة 160 دولار أمريكي يتضمن المساعد الافتراضي، في محاولة منها لمنافسة أمازون وجوجل.

ويعتبر من غير الواضح بعد ما هي التطبيقات الافتراضية التي سوف تكون متواجدة ضمن الهاتف، ولكن استنادًا إلى الصور الرسمية، يبدو واضحًا إلى حد كبير أن ياندكس تضع خدماتها الخاصة في مكان بارز ضمن الجهاز، مع إعطاء الأولوية لمحرك البحث الخاص بها، إلى جانب تواجد تطبيقات جوجل الرسمية أيضًا.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من ظهور ياندكس في قضية مكافحة منافسة ضد جوجل في روسيا، حيث توصل المشرعون إلى أن جوجل قد أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق من خلال إعاقة قدرة الشركات الأخرى على إنشاء خدمات منافسة على أندرويد، من خلال إجبار الشركات المصنعة على تجميع تطبيقات جوجل، مثل جيميل Gmail ومحرك بحثها ومتجر جوجل بلاي Google Play، على هواتف أندرويد.

وطلب من جوجل، نتيجة لتلك القضية، عدم تقييد إمكانية التثبيت المسبق للتطبيقات المنافسة، بما في ذلك محركات البحث، وكان مطلوبًا من جوجل أيضًا تقديم نافذة اختيار لمتصفح جوجل كروم Chrome على الأجهزة المحمولة، تسأل المستخدم حول محرك البحث الافتراضي الذي يريد استخدامه ضمن جهازه، وأشارت المعلومات إلى تمكن ياندكس من تجاوز جوجل فيما يتعلق بالحصة السوقية للبحث على أجهزة أندرويد منذ دخول التغييرات حيز التنفيذ.

ويحصل المستخدمون الروس على تجربة مساعد صوتي متكاملة منذ البداية مع خدمات الخرائط والتقويم والموسيقى والطقس والمكالمات الصوتية من خلال دمج Alice في الهاتف، وأشار فيدور ييزهوف Fedor Yezhov، نائب رئيس شركة ياندكس لمنتجات النظام الإيكولوجي “تم بناء هاتف Yandex.Phone لتزويد المستخدمين الروس بهاتف ذكي مجهز بجميع الأدوات المحلية اللازمة للمستخدمين خلال حياتهم اليومية”.

وأضاف “يمكن للمستخدمين التفاعل مع Alice وتطبيقات ياندكس الأكثر استخدامًا بطريقة جديدة عبر هذا الهاتف، حيث أن عملية الدمج الكاملة لمساعد الشركة الصوتي الرقمي يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول الشامل إلى تطبيقات ياندكس”، وتواجه جوجل، في الوقت نفسه، مأزقًا مشابهًا لما واجهته في روسيا في بقية أنحاء أوروبا، وقد غيرت الشركة مؤخرًا نموذج نشاطها التجاري في أندرويد بحيث يتم فرض رسوم ترخيص على مصنعي الأجهزة قبل تثبيت تطبيقاتها في أوروبا.