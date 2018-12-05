شركة Razer تطلق نسخة جديدة من حاسب Blade Stealth

أطلقت شركة “ريزر” Razer، الرائدة في مجال عتاد الألعاب، نسخة جديدة من حاسبها المحمول Blade Stealth بقياس 13.3 بوصة، تأتي بهيكل جديد ومواصفات محدثة.

وتتضمن النسخة المحدثة من حاسب Blade Stealth إمكانية تهيئته كحاسب محمول بشاشة دقتها 1080p مع إطالة عمر البطارية أو حاسب محمول مع شاشة لمسية بدقة 4K وقدرات رسوميات عالية.

وحسنت ريزر قدرات الصوت في Blade Stealth الجديد من خلال 4 مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، مقارنة بمكبري صوت في الجيل السابق. كما زادت الشركة مساحة لوحة التتبع Windows Precision Touchpad.

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ويتضمن الحاسب أيضًا معالجًا رباعي النوى من نوع Intel Core i7-8565U بتردد 1.8 جيجاهرتز مع إمكانية رفعها إلى 4.6 جيجاهرتز مع Turbo Boost، بالإضافة إلى شريحة الرسوميات المدمجة Intel UHD 620، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 جيجابايت، وشاشة بدقة 1080p، وقرص تخزين داخلي SATA SSD بسعة 256 جيجابايت.

ويمكن ترقية Blade Stealth إلى شاشة لمسية بدقة 4K، والإصدار الجديد باستطاعة 24 واط من بطاقة الرسوميات Nvidia MX150، ويمكن زيادة حجم ذاكرة الوصول العشوائي “رام” إلى 16 جيجابايت، وسعة قرص التخزين إلى 512 جيجابايت.

هذا، وتتوفر النسخة الأولى بسعر 1,399 دولارًا أمريكيًا، أما النسخة الثانية بسعر 1,899 دولارًا أمريكيًا. مع الإشارة إلى أن شركة ريزر لا تصنف حاسب Blade Stealth كحاسب ألعاب قوي.