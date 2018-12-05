التحديث الأحدث من جوجل يقوم بإصلاح مشكلة الذاكرة في هواتف Google Pixel 3

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا إكتشفت أن هاتف Google Pixel الخاص بك يعاني من بعض المشاكل في إدارة الذاكرة حيث تكتشف أن التطبيقات تغلق نفسها بإستمرار أو تعيد فتحها من جديد حتى بعد فتحها قبل فترة قصيرة، فأنت بحاجة إلى تثبيت التحديث الأحدث من شركة جوجل.

قامت شركة جوجل مؤخرًا بإصدار التحديث الأمني لشهر ديسمبر لهواتف Google Pixel الخاصة بها، وهو التحديث الذي يأتي أساسًا لإغلاق مجموعة من الثغرات الأمنية في نظام الأندريد. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بإصلاح بعض الأخطاء والمشاكل التي تواجهها هواتف Google Pixel، مثل إدارة الذاكرة علمًا أن سجل التغييرات يقول بأن هذا التحديث يقوم بـ ” تحسين أداء الذاكرة في ظروف معينة “.

ينطبق هذا على هواتف Google Pixel 2 و Google Pixel 3، لذلك كما قلنا، فإذا كانت تواجهك مشاكل في إدارة الذاكرة، فقد يساعدك هذا التحديث في معالجة تلك المشاكل. سيحسن التحديث أيضًا أداء الكاميرا، ويبدو أنه يتعامل أيضًا مع مشكلة Google Pixel Stand حيث سيحسن من تجربة رؤية الإشعارات.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إصدار هذا التحديث بعد كما أعلنت عنه جوجل، على الرغم من أننا نتوقع أن تبدأ عملية الإطلاق قريبًا جدًا، لذا ترقب الوضع لمعرفة ما إذا كان هذا التحديث يجلب معه التحسينات والتغييرات التي تتطلع إليها.

المصدر.