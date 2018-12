إليكم العناصر الفائزة بجوائز Google Play User’s Choice Awards 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إغلاق التصويت على جوائز Google Play User’s Choice Awards، وفيما يلي الفائزون خلال العام 2018. هذا هو العام الأول الذي يتم فيه إختيار العناصر المفضلة لدى المعجبين في ثلاث فئات، وهي الألعاب والتطبيقات والأفلام. هناك فئات أخرى أيضًا، بما في ذلك البرامج التلفزيونية والكتب الإلكترونية والكتب الصوتية.

لقد تم التصويت لـ PUBG Mobile كأفضل لعبة خلال العام 2018 وحصلت على جائزة Fan Favorite أيضًا. كان التطبيق المفضل لدى المعجبين هو Youtube TV التابع لشركة جوجل، وكان الفيلم المفضل لدى المعجبين هو Avengers: Infinity War.

تتمتع أفلام Marvel بحضور قوي في فئة الأفلام، فقد حصلت على أربع مراتب ضمن المراتب الخمسة الأولى. الفيلم الوحيد غير التابع لشركة Marvel الذي شق طريقه لقائمة الأفلام الخمسة الأولى هو Jumanji: Welcome to the Jungle. وفيما يلي أفضل خمسة عناصر في كل فئة :

العناصر المفضلة لدى المعجبين في العام 2018

أفضل تطبيق في العام 2018

أفضل لعبة في العام 2018

أفضل خمسة أفلام في العام 2018

أفضل البرامج والمسلسلات في العام 2018

أفضل خمسة كتب إلكترونية في العام 2018

أفضل خمسة كتب صوتية في العام 2018

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول العناصر الفائزة في متجر Google Play Store إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.

المصدر.