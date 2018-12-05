مايكروسوفت تقوم بتطوير متصفح جديد لنظام Windows 10 يستند على Chrome

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة مايكروسوفت بعرض نظام Windows 10، كشفت أيضًا عن متصفح جديد يدعى Microsoft Edge. لقد كان هذا المتصفح سريعًا وأكثر حداثة مقارنة مع المتصفح Internet Explorer والذي أصبح على مر السنين مثيرًا للسخرية. ولكن ما يثير الإستغراب أن العديد من المستخدمين لا يزالون غير راغبين في التحول من المتصفحات الأخرى مثل Google Chrome و Mozilla Firefox.

لدرجة أنه يمكن لشركة مايكروسوفت في النهاية أن تتخلص من المتصفح Microsoft Edge، على الأقل وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Windows Central والذي إقترح بأن شركة مايكروسوفت تعمل على إنشاء متصفح جديد يستند على Chrome لنظام Windows 10 والذي يمكن أن يحل محل Microsoft Edge في النهاية. ويقال بأن هذا المتصفح الجديد والذي يطلق عليه الإسم الرمزي Anaheim يستند على Chromium، وهو نفسه المحرك المستخدم من قبل المتصفح Google Chrome. من خلال القيام بهذه الخطوة، فمن المحتمل أن نرى مايكروسوفت تتخلى عن EdgeHTML.

يقول مصدر Windows Central أن هذا المتصفح الجديد سيصبح المتصفح الإفتراضي الجديد في نظام Windows 10، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيحتفظ بالعلامة التجارية Microsoft Edge أو ما إذا كان سيحمل إسم جديد. إذن، ماذا يعني هذا التبديل للمستخدمين؟ يعني هذا في الأساس أنه إذا كان المستخدم يستخدم عادة المتصفح Google Chrome، فإنه سيحصل على نفس تجربة الإستخدام على متصفح مايكروسوفت الجديدة.

على سبيل المثال، إذا قمت بتثبيت نظام Windows 10 على حاسوب، فإن إحدى الأشياء الأولى التي يمكنك فعلها هو تحميل وتثبيت المتصفح Google Chrome، ولكن نظرًا لأن تجربة المستخدم متشابهة نسبيًا، فبإمكانك بدلا من ذلك الإستمرار في إستخدام المتصفح الجديد من شركة مايكروسوفت. للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول المتصفح الجديد، ولكن يتوقع موقع Windows Central أن يتم الكشف عن المتصفح الجديد خلال النصف الأول من العام 2019.

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