طقس الخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد.. وأمطار غزيرة ورعدية

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، غير مستقر، وسيشهد أمطار رعدية وغزيرة على أغلب الأنحاء.

وتشهد البلاد حاليا موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

وتابعت الأرصاد: "تنشط الرياح على أغلب الأنحاء في طقس الغد، مما يزيد الإحساس ببرودة الجو، كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، ستكون مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 15 درجة

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 19 والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 21 والصغرى 8 درجات

وقنا العظمى 22 والصغرى 12 درجة

وأسوان العظمى 23 والصغرى 12 درجة