تسريب جديد ” يؤكد ” قدوم الهاتف +Galaxy S10 مع كاميرتين في ثقب الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك بعض الأسئلة حول دقة الصور التي تم تسريبها مؤخرًا لتصميم الهاتف +Galaxy S10، حتى أن المصدر الذي كان وراء تسريب تلك الصور نبه إلى أن هناك تحديث قادم. إذا كنت تأمل أن تكون الكاميرا الأمامية المزدوجة في الثقب الموجود على مستوى الشاشة خطئًا، فلدينا بعض الأخبار السيئة والتي تتمثل في كون التصميم السابق صحيح بنسبة كبيرة جدًا.

في الواقع، لقد قام المسرب الصيني الشهير Ice Universe بنشر صورة تستعرض لنا واقيات للشاشة يقال بأنها مصممة خصيصًا للهاتف +Galaxy S10. هذه الصور تظهر أن الكاميرتين على بعد مسافة من بعضها البعض. أضف إلى ذلك المساحة غير القابلة للإستعمال فوق ويمين الكاميرا، وبالتالي يبدو أن جزءًا كبيرًا من شريط الحال سيكون غير قابل للإستخدام.

ومع ذلك، إنطلاقا مما رأيناه حتى الآن، فيبدو أن الإطار العلوي والسفلي للشاشة في الهاتف +Galaxy S10 سيكون أنحف بالمقارنة مع الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9. ونقلاً عن شخص أتيحت له فرصة إستخدام +Galaxy S10، فهو يقول بأن هذا الأخير سيبدو ” مدهشًا للغاية “.

وعلى ما يبدو، معظم الهواتف الذكية التي ستصل في العام المقبل ستأتي مع ثقوب على مستوى الشاشة، على الأقل وفقا لمصادر مطلعة على المسألة. حتى لو كانت هذه مبالغة، فيبدو أنه هذا سيكون الوضع الطبيعي الجديد، وخاصة في سوق الهواتف الذكية الرائدة.