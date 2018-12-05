تكنولوجيا: صورك على انستجرام كمريض إنفلونزا لها فوائدة.. اعرفها

توقعت من قبل أن صورك والكلمات المصاحبة لها على “إنستجرام” من الممكن أن تستخدم في مكافحة مرض الإنفلونزا؟، أي أن من خلال منشوراتك اليومية، سوف يستطيع الباحثون رصد معدلات انتشار الأنفلونزا ودرجة خطورتها على الجميع خاصة في فصل الشتاء؟، قد يكون أمر غريب لكنه حقيقة أعلن عنها باحثون في جامعة فلندا، بالتعاون مع خبراء برمجة من شركة “تايتو”، نجاحهم في تطوير تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، لمتابعة الصور المنشورة على إنستجرام، وكل ما يتعلق بكل ما يخص مرض الإنفلونزا وأعراضه والأدوية المستخدمة في علاجه، بهدف استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، كوسيلة لقياس الاتجاهات الصحية.

ونتيجة لذلك، جمع الباحثون منشورات و صورة أسبوعية من على “إنستجرام”، لأشخاص يقولون إنهم مصابون بالإنفلونزا، وكلمات متعلقة بالمرض،وبعض صور للأدوية، خلال الفترة من أبريل 2012 إلى مايو 2018، وتضمنت العينة أن أكثر من 220 ألف صورة أو كلمة عن المرض، تضاف إليها علامات التصنيف المستخدمة عبر إنستجرام، وكان منها (إنفلونزا، وآلام العضلات، والعطس، والكحة، وارتفاع درجة الحرارة، والإجهاد.

لا تقلق.. تم تجربة هذة العينة في فلندا، على أمل تجربتها في كل بلد بمفردها، حتى لا يحدث تشويش بسبب اللهجات والتعبيرات، ويسعى الباحثون الآن إلى سحب جميع البيانات والصور من على إنستجرام، باستخدام لغة البرمجة المعروفة باسم “بايثون”، التى تنضم إلي برامج “لزواحف” المستخدمة في تجميع وتصنيف المحتوى عبر الإنترنت.