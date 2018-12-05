تكنولوجيا: سامسونج تعرض هاتف 5G تجريبي مميز بتصميم جديد للنتوء العلوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج في Snapdragon Summit عن هاتف تجريبي لشبكات الجيل الخامس، يتميز بتصميم جديد للنتوء العلوي في الشاشة.

في مؤتمر كوالكوم السنوي Snapdragon Summit الذي عقد مؤخراً، أكدت شركة كوالكوم على رقاقة Snapdragon 855 المرتقبة التي تأتي كأول رقاقة تجارية مع تقنية شبكات الجيل الخامس والتي تدعم إصدارات العام المقبل من الهواتف الذكية.

وقد كانت شركة سامسونج من بين الشركات التي ظهرت في مؤتمر كوالكوم لعرض تجربة عملية لنموذج من هواتفها مميز بدعم تقنية 5G، حيث ظهر الهاتف التجريبي بتصميم يضم نتوء في الجزء العلوي إلى يسار الشاشة، إلا أنه يختلف عن التصاميم التي ظهرت حتى الآن.

كما يأتي هاتف سامسونج التجريبي لشبكات الجيل الخامس مع حجم يحاكي Galaxy Note 9، إلا أن سامسونج لم تقدم أي تفاصيل حول الهاتف الذي يأتي بتصميم غير تقليدي للنتوء العلوي في زواية الهاتف، بالرغم من أن تصميم الهاتف يأتي بحواف كبيرة في الجزء العلوي والسفلي، لا يحتاج معها الهاتف لهذا النتوء.

وتشير التوقعات إلى أن هذا النموذج هو تجربة للبرمجيات قبل إنطلاق هاتف Galaxy S10 بلس بالتصميم الجديد الذي يضم ثقوب في الشاشة مصغرة لضم الكاميرة الأمامية المزدوجة، لتتأكد العملاق الكوري من كفاءة البرمجيات مع تغيير التصميم في الإصدارات المميزة القادمة.

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