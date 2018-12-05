شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يمكنها إظهار نتائج مخصصة لك حتى فى وضع "التخفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كفشت دراسة جديدة أجراها DuckDuckGo لا يبدو أنه من الممكن تجنب التخصيص عند استخدام بحث جوجل، حتى من خلال تسجيل الخروج من حسابك واستخدام وضع "التصفح المتخفى" تبقى جوجل قادرة على عرض محتوى يناسبك اعتمادا على كل ما سبق.

وأجرت شركة DuckDuckGo الدراسة فى يونيو من هذا العام، فى ذروة موسم الانتخابات النصفية فى الولايات المتحدة، وفعلت ذلك بهدف واضح يتمثل فى تأكيد ما إذا كانت نتائج بحث جوجل تزودك فقط بالمعلومات، التى أشارت إلى أنك تريد استهلاكها عبر سلوك الماضى والبيانات التى تم جمعها عنك.

وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن الإجابة على هذا السؤال بشكل موثوق به مع هذه النتائج، لكن نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام لأنها تسلط الضوء على بعض الحقائق الهامة المتعلقة بطريقة عرض المحتوى.

إذ وجدت DuckDuckGo أن غالبية المشاركين فى الدراسة وجدوا نتائج مختلفة عند البحث فى ثلاثة مصطلحات: "السيطرة على السلاح"، "الهجرة"، و"اللقاحات"، ووفقا للشركة لا يمكن تفسير هذه التناقضات بالتغييرات فى الموقع، أو الوقت، بل أنها تعود إلى تاريخ التصفح الخاص بالمبحوثين حتى مع استخدام التصفح الخفى.