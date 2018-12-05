شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسون يطورون تطبيقا للهواتف الذكية للكشف عن فقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مهندسون فى مجال الطب الحيوى تطبيقا للهواتف الذكية للكشف عن فقر الدم غير الغازى، بدلا من اختبارات الدم تقليدية.

ويستخدم المهندسون التطبيق على صور أظفار الشخص، والتى يتم التقاطها بواسطة الهاتف الذكى لقياس كمية "الهيموجلوبين" الموجودة فى الدم بدقة.

وقال الباحث "ويلبر لام"، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية فى جامعة "إيمورى" إن هذا التطبيق يعد تطبيقا مستقلا متساويا فى دقته مع الاختبارات التقليدية المتاحة حاليا دون الحاجة إلى أخذ عينة دم من المريض.

وأوضح "لام" أن العلاج من فقر الدم يتطلب نقل دم شهريا، إلا أن التطبيق الجديد يعتمد على قياس مستويات "الهيموجلوبين" فى المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى أو مختبر التحليل.

وأكد الباحثون أهمية التطبيق الجديد فى تسهيل الإدارة الذاتية للمرضى الذين يعانون من فقر الدم المزمن، مما يسمح لهم بمراقبة مرضهم وتحديد الأوقات التى يحتاجون فيها إلى ضبط علاجاتهم او تلقى عمليات نقل دم ، وربما الحد من الآثار الجانبية او مضاعفات إجراء عمليات نقل الدم.

ويمكن استخدام التطبيق من قبل أى شخص فى أى وقت ، كما يمكن أن تكون مناسبة بشكل خاص للحوامل والنساء اللاتى يعانين من حالات نزيف غير طبيعى أثناء الدورة الشهرية أو العدائين والرياضيين .. كما يمكن أن يكون التطبيق مفيدا فى البلدان النامية حيث تتطلب أدوات التشخيص السريرى متطلبات شديدة الدقة والصرامة.

ومن المتوقع أن يكون تطبيق فقر الدم الذكى متاحًا تجاريًا للتحميل العام فى وقت مبكر من ربيع 2019.