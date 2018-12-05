كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| المنزل الذكي هو منزل المستقبل… أجهزته متصلة ويستهلك الطاقة وينتجها

في مدينة بيتين الهولندية، صمم باحثون في مركز الأبحاث المشترك الأوروبي مطبخاً. للوهلة الأولى يبدو عادياً. لكنه في الحقيقة مختبرٌ معقّدٌ صُمّم لتقييم عملية اتصال عشرات الأجهزة الذكية فيه ببعضها البعض. كيف سيكون عالمنا المستقبلي مع تحويل منازلنا الى منازل ذكية؟ ما هي حدودها وامكانياتها؟ وكيف سيستفيد المستهلك الأوروبي من الأبحاث التي تُجرى فيه؟

أسئلة عديدة، لكن الهدف منها هو إيجاد منزل المستقبل وهو المنزل الذكي.

فيه، يمكننا تشغيل المكيّف والغسالة والستائر وآلة القهوة، ليس بالضغط على الازرار وإنما بواسطة الصوت أو الهاتف الجوال.

لكن لكل من هذه الأجهزة نظامُها الإلكتروني الخاص، لا يمكن تشغيلُها دون تعريفها واتصالها ببعضها البعض. أمر يجعل تطبيق هذا الحلم شبه مستحيل، بحسب موقع يورو نيوز.

يوليا بابايوانو، وهي مهندسة كهرباء، تشارك في إجراء الاختبارات والدراسات في هذا المختبر، وتصف منزل المستقبل وما ينتج عنه من بيانات لذلك نحتاج للغة مشتركة يمكن للأدوات والبشر التعامل بها.

وتضيف هذه المهندسة أن هذا “المنزل الذكي سيكون مجهزاً بأدوات ذكية، كآلة غسل الأطباق الذكية، والفرن الذكي، والشاحن الكهربائي للسيارة. هذه الأجهزة ستنتج بيانات وستتواصل فيما بينها. لذلك سنحتاج للغة مشتركة للتعامل مع هذه البيانات، وأيضاً، لتحسين أعمال هذه الأجهزة الموجودة في المنزل الذكي”.