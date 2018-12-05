تكنولوجيا: سوني تقدم هاتف Xperia XZ4 القادم مع رقاقة معالج Snapdragon 855

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت بعض مواصفات هاتف سوني القادم Xperia XZ4 في تسريبات جديدة، تؤكد على أن هذا الإصدار ينطلق مع رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 855 إلى جانب بعض المواصفات الأخرى.

تستعد شركة سوني لإطلاق إصدار أخر من الهواتف الذكية تقدم من خلاله بعض المميزات الجديدة، حيث يضم هاتف Xperia XZ4 وفقاً للمواصفات التي تم تسريبها اليوم رقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 855 كما يأتي بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، وأيضاً بطارية بقدرة 3900 mAh.

ويعد هاتف Xperia XZ4 أحد الإصدارات المنتظرة من الهواتف الذكية المميزة التي تنطلق مع بداية عام 2019، وهو أيضاً أحد الإصدارات التي تضم رقاقة كوالكوم المميزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس مع مودم X50 وأيضاً تأتي بدقة تصنيع 7 نانومتر.

أيضاً من بين المواصفات الأخرى التي كشفت عنها التسريبات في الذاكرة العشوائية للهاتف 6 جيجا بايت رام، وإختيارات في السعة التخزينية بين 64 جيجا بايت و 256 جيجا بايت، ومن المقرر أن يضم هاتف Xperia XZ4 نظام تشغيل Android 9 Pie.

كما أشير إلى أن هاتف Xperia XZ4 يأتي بشاشة تم تصنيعها عبر LG، حيث من المقرر أن يتميز الهاتف بشاشة مسطحة بحجم أطول مع أبعاد 21:9 وحجم 6.55 إنش.

يذكر أن هاتف Xperia XZ4 هو أول إصدارات سوني مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية وفقاً لما جاء في التسريبات حتى الآن، ومن المتوقع أن يكشف عنه رسمياً في معرض الهاتف العالمي الذي يقام في شهر فبراير 2019.

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