اليوتيوبر الأكثر دخلاً هذا العام من اليوتيوب يبلغ من العمر 7 سنوات فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس من المفاجئ أن ترى في هذه الأيام المزيد من الأشخاص يقومون بأخذ كاميراتهم وبدء العمل في إنشاء مدونات الفيديو والبرامج التعليمية والمراجعات والمزيد. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه في السنوات الأخيرة أصبح الحصول على لقمة العيش من اليوتيوب أكثر جدوى من ذي قبل، كما أن قائمة Forbes لأكثر منشئي المحتوى دخلاً على اليوتيوب تظهر أن هناك الكثير من الأموال التي يمكن جنيها.

كما هو متوقع، تم تصنيف PewDiePie في تلك القائمة في المرتبة التاسعة، ولكن ما يثير الدهشة هو أن المركز الأول أصبح من نصيب الطفل ذو الـ 7 سنوات Ryan والذي يملك قناة Ryan ToysReview. لقد تردد سابقًا أن قناته خولت له كسب ما يصل إلى 11 مليون دولار أمريكي علمًا أنه يقوم بنشر فيديوهات وهو يقوم باللعب بالألعاب ومراجعتها.

إستنادًا إلى قائمة Forbes، يبدو أن جاذبية الطفل الذي يلعب بالألعاب ومراجعتها لم تنته بعد، فقد إتضح أن عائدات هذا الطفل من اليوتيوب في الفترة من 1 يونيو 2017 إلى 1 يونيو 2018 بلغت 22 مليون دولار أمريكي. ووفقا لمجلة Forbes، فقد قام أيضًا بإطلاق تشكيلة من المقتنيات التي تباع على متجر Walmart.

ومن بين اليوتيوبرز الآخرين الذين قاموا بتحقيق عائدات ضخمة من اليوتيوب، نجد الأخوان Jake Paul و Paul Logan واللذان إحتلوا المرتبة الثانية والعاشرة على التوالي. هناك أيضًا Dude Perfect في المرتبة الثالثة، وDanTDM في المرتبة الرابعة، فضلا عن Jeffree Star في المرتبة الخامسة. أما بخصوص المرتبة السادسة، فقد كانت من نصيب Markiplier، في حين كانت المرتبة السابعة من نصيب Vanoss Gaming، والمرتبة الثامنة من نصيب Jacksepticeye.