الرئيس التنفيذي لشركة آبل يقول بأنه ليس هناك مكان للكراهية على منصات وخدمات الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - تعرضت منصات التواصل الإجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر للكثير من الإنتقادات في السنوات القليلة الماضية بسبب عدم قيامها بالكثير من أجل كبح خطابات الكراهية التي تنشر على منصاتها. كانت هناك حالات حيث إستغرقت هذه الشبكات الإجتماعية فترة أطول مما ينبغي قبل أن تقوم بإزالة مثل هذا المحتوى. والآن، تريد منك شركة آبل أن تعرف أنها تكره ذلك أيضًا.

حصل الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook مؤخرًا على جائزة ” الشجاعة ضد الكراهية ” من رابطة Anti-Defamation League، وأثناء خطاب القبول، كرر السيد Tim Cook كيف أن المنصات التابعة لشركة آبل لم يكن لديها ” مكان ” للكراهية. ووفقا للسيد Tim Cook، فقد صرح بالقول : ” لدينا فقط رسالة واحدة لأولئك الذين يسعون لنشر الكراهية والإنقسام والعنف : ليس لديك مكان على منصاتنا. ليس لديك منزل هنا “.

وفي وقت سابق من هذا العام، سحبت شركة أبل تدوينات صوتية تنتمي إلى اليميني المتطرف Alex Jones من تطبيقي iTunes و Podcast. يبدو أن شركة أبل كانت أول من قام بهذه الخطوة وبدا الأمر كما لو كان له تأثير الدومينو على بقية القطاع، حيث حذت شركات أخرى مثل Youtube و Spotify و Facebook و Twitter حذوها من خلال منعه من نشر محتواه على منصاتها وخدماتها.

وأضاف السيد Tim Cook : ” نحن نعتقد أن المستقبل يجب أن ينتمي إلى أولئك الذين يستخدمون التكنولوجيا لبناء عالم أفضل وأكثر شمولية وأكثر أملاً. أعتقد أن الشيء الأكثر قداسة في كل واحد منا هو حكمنا، أخلاقنا، رغبتنا الفطرية لفصل الحق عن الخطأ. إن اختيار وضع هذه المسؤولية جانبا في لحظة إتخاذ القرار هو خطيئة “.