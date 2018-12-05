الإختراق الأخير الذي تعرض له موقع Quora يؤثر على 100 مليون مستخدم

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنظر إلى أن الكثير من مواقع الويب هذه الأيام تتطلب منا تقديم معلومات شخصية أثناء الاشتراك فيها، مثل الأسماء وعنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وأحيانًا معلومات شخصية أكثر، فهذا كنز للقراصنة الذين سيكونون قادرين على إعادة بيع تلك المعلومات على الويب المظلم، أو استخدامها لأغراض أخرى سيئة.

وهذا يعني أيضًا أنه لا يوجد أي موقع إلكتروني آمن حقًا من مثل هذه الاختراقات، وللأسف يبدو أن موقع Quora هو أحدث ضحية. إذا سبق لك طرح سؤال على محرك البحث Google من قبل، فمن المحتمل أنه قادك إلى موقع Quora الذي يسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة والحصول على إجابات من المجتمع، على غرار Yahoo Answers.

ومع ذلك، يبدو أن موقع Quora تعرض للإختراق، وأعلنت الشركة أن عملية الإختراق هذه يمكن أن تؤثر على نحو 100 مليون مستخدم. ” إكتشفنا يوم الجمعة أن بعض بيانات المستخدمين قد تم اختراقها من قبل طرف ثالث حصل على حق الوصول غير المصرح به إلى أحد أنظمتنا. ما زلنا نحقق في الأسباب الدقيقة، وبالإضافة إلى العمل الذي تجريه فرقنا الأمنية الداخلية، فقد طلبنا خدمات المتخصصين في الأدلة الجنائية الرقمية وشركة متخصصة في الآمن المعلوماتي لمساعدتنا. لقد أبلغنا أيضًا مسؤولي إنفاذ القانون “.

حتى الآن، تتضمن المعلومات التي من الممكن أن يكون قد تم إختراقها أسماء المستخدمين، وعناوين البريد الإلكتروني، وكلمات المرور المجزأة، والمحتوى العام مثل الأسئلة والملاحظات المنشورة، بالإضافة إلى المعلومات غير العامة مثل طلبات الإجابة، والتصويتات، والرسائل المباشرة. ستقوم Quora بإعلام المستخدمين المتأثرين عبر البريد الإلكتروني، لذلك إذا تلقيت رسالة إلكترونية، فيجب عليك التحقق منها واتبع تعليماتها.