فاجئوا أطفالكم في العيد بهذه المكنسة الكهربائية المميزة!

مع اقتراب موسم أعياد نهاية السنة، يحتار الأهالي بالتفكير بهدايا لأطفالهم. وإن كان أطفالكم يلعبون داخل المنزل ويوسخون الأرض، نقدم اليكم فكرة مبتكرة لتنظيف المنزل والتخلص من الفوضى بداخله مع تأمين التسلية والمرح للأطفال.

وفي هذا السياق، فقد ابتكرت شركة دايسون (Dyson) مكنسة كهربائية للأطفال فعالة تماما كالمكانس الكبيرة، وتبيعها بأسعار مخفّضة.





هذه المكنسة مخصصة للأطفال فوق الثلاث سنوات، وتحتوي بداخلها على كرات صغيرة وملونة تدور بداخل المكنسة، بفعل تحرّك الهواء، عند تشغيلها.

والجدير ذكره أن هذه المكنسة تتميز كونها فعالة بتنظيف الأوساخ والتقاط الأوراق الصغيرة عن الأرض. وفي الخلف، تحتوي على مزبلة يمكن إزالتها وتفريغها من الاوساخ كلّما دعت الحاجة.

يمكن للوالدين شراء هذه المكنسة الكهربائية من أمازون مقابل 29.99 دولارًا. وقد سجل الكثير من رواد الانترنت اعجابهم بهذه الآلة الالكترونية التي اعتبروها مفيدة جدا وفعالة.

هذه المكنسة متوفرة أيضا بحجم أكبر للكبار، ولكن في هذه الحالة سيفوق سعرها 30 دولارًا. ولكنه لا يتعدى في الوقت الحالي 249 دولارًا على أمازون.

إن كنتم ترغبون في مفاجأة أطفالكم في نهاية هذا العام بهدايا مميزة ومفيدة، أسرعوا لشراء هذه المكنسة الكهربائية!

