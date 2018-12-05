جوجل تبدأ تفعيل التشغيل التلقائي للفيديوهات على تطبيق يوتيوب

تعتزم شركة جوجل إطلاق ميزة جديدة لتطبيق الجوال من خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب تشغل مقاطع الفيديو على الصفحة الرئيسية للتطبيق تلقائيًا أثناء تصفحها، على أن تكون تلك المقاطع مكتومة الصوت ومرفقةً بالعناوين الفرعية إن توفرت.

ومع أن هذه الميزة متاحة لمشتركي النسخة المدفوعة من يوتيوب YouTube Premium منذ أشهر، إلا أن جوجل بدأت الآن إطلاقها لمستخدمي تطبيق يوتيوب المجاني.

وتقول الشركة إنها تقدم هذه الميزة استجابةً لطلب من المستخدمين الذي يعتقدون أنها سوف تساعدهم على اتخاذ قراراتهم على نحو أفضل بشأن تشغيل مقاطع الفيديو، فإن كان المعاينة مقنعة، فإن الوقت الذي سوف يقضونه في مشاهدة الفيديو سيكون أطول.

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يُشار إلى أن هذه الميزة بدأت الظهور قبل نحو عام لبعض المستخدمين تحت اسم “شغل وأنت تتصفح” Play as you browse، التي يمكن تفعيلها دائمًا أو أثناء الاتصال بشبكات واي فاي فقط أو تعطيلها دائمًا. أما الآن فيبدو أنها سوف تتوفر للجميع افتراضيًا.

كما يُشار إلى أن تشغيل الفيديو التلقائي لن يكون فوريًا، إذ سيبدأ بعد مرور نحو ثانيتين من التوقف عند أحد الفيديوهات، وسيكون لمقطع الفيديو الذي يكون في وسط الشاشة فقط. وفيما يتعلق بمخاوف استهلاك البيانات، فقد قالت جوجل إن التشغيل التلقائي سوف يستهلك أقل قدر ممكن من البيانات.