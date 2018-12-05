المعالج الرائد الجديد لشركة كوالكوم سيحمل إسم Snapdragon 855، وسيتم تصنيعه من قبل TSMC

فاطمة أيت طالب - دبي - تعقد شركة كوالكوم حاليًا مؤتمرها السنوي Qualcomm Tech Summit في جزيرة هاواي، وهو الحدث حيث تعلن عادة عن معالجها الرائد التالي للأجهزة المحمولة. ووفقا لمعلومات جديدة من المسرب الشهير Roland Quandt، فيبدو أن المعالج الرائد المقبل لشركة كوالكوم سيحمل إسم Snapdragon 855 وسيتم تصنيعه من قبل شركة TSMC بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر. وكان Snapdragon 8150 هو الإسم الرمزي لهذا المعالج الجديد، ولكن لن يتم إستخدام هذا الإسم للأغراض التسويقية.

المعالج Snapdragon 855 سيضم المودم Qualcomm X50، والذي تم تصميمه خصيصا بناءً على طلب الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي ترغب في دعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتفها الرائدة المقبلة. ويقال بأن المعالج Snapdragon 855 الجديد سيأتي بتركيبة تتألف من ثلاث مجموعات من النوى علمًا أن المجموعة الأكثر قوة ستمتاز بتردد عالي يبلغ 2.84GHz، في حين سيتم الإعتماد على Adreno 640 لمعالجة مهام الرسوميات.

سيضم المعالج Snapdragon 855 كذلك وحدة للمعالجة العصبية لتحسين أداء الذكاء الإصطناعي. ستقوم شركة كوالكوم أيضًا بتضمين تقنية Elite Gaming في هذا المعالج، وهي التقنية التي تهدف من خلالها شركة كوالكوم للتنافس مع GPU Turbo من شركة Huawei و Hyper Boost من شركة Oppo. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن كافة التفاصيل بحلول نهاية هذا الأسبوع.

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