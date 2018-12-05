شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوبا تتيح الانترنت بشكل كامل لمواطنيها على الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الكوبية أن مواطنيها سيتاح لهم الوصول الكامل للإنترنت عبر الهواتف المحمولة ابتداء من يوم غد الخميس، لتكون بذلك آخر الدول التى تقوم بتلك الخطوة.

وقالت مايرا أريش رئيسة شركة الاتصالات الحكومية الكوبية ، فى تصريح نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية ، "بإمكان الكوبيين الآن الحصول على خدمة الجيل الثالث للمرة الأولى مباشرة من الشركة اعتبار من يوم غد الخميس".

يشار إلى أن كوبا، التى تخضع للحكم الشيوعي، من الدول التى يعتبر استخدام الإنترنت فيها الأقل على مستوى العالم، ولكنها تشهد توسعا سريعا منذ أن أعلن الرئيسان الأمريكى السابق باراك أوباما والكوبى السابق راؤول كاسترو عن انفراج العلاقات بين البلدين فى عام 2014.