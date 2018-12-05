شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أودى" تستثمر 14 مليار يورو فى مجال السيارت الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أودى العالمية التابعة للألمانية فولكس فاجن عن خطط لاستثمار 14 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة فى التقنيات التى تشكل مستقبل التنقل المتطور، مثل القيادة الذاتية، والخدمات الكهربائية والرقمية، وأكدت أنها فى صميم استراتيجية الشركة.

وحتى عام 2023، فإن هذه الاستثمارات ستنفق على الآلات والمعدات، والبحث والتطوير الخاصة بالسيارات الجديدة، ومن المتوقع أن يزداد إجمالى الإنفاق المخطط من قبل العلامة التجارية للسيارات خلال فترة التخطيط البالغة خمس سنوات إلى 40 مليار يورو.

وقال برام سكوت رئيس مجلس إدارة أودى بالإنابة: فى خططنا الجديدة نلقى نهج منظم جدا لوسائل النقل الكهربائية وسنكون أكثر تركيزا فى المستقبل، والأولوية بالنسبة لنا دائما هى العمل على المنتجات والخدمات التى تركز على المستقبل والتى تعد جذابة جدا وذات صلة قوية وطلب فى السوق".

ويشار إلى أن سيارة إى- ترون رباعية الدفع والمنتظر إطلاقها فى الولايات المتحدة هى بمثابة البداية وحجرأثاث لتلك الخطة الاستثمارية.

وتستغل شركة أودى إطلاق السيارة "إى- ترون" فى الولايات المتحدة منتصف 2019 لاستهداف إحدى العقبات التى تقف فى وجه زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وهى الافتقار إلى السبل المناسبة لإعادة شحن بطاريات تلك السيارات.

وستدخل أودى فى شراكة مع أمازون للتجزئة من أجل بيع أنظمة الشحن الكهربائى الخاصة بالسيارات لمشترى إي-ترون وتركيبها وفقا لما ذكرته الشركتان يوم الاثنين، وستقوم أمازون بتوصيل مكونات تلك الأنظمة وتكليف فنيين متخصصين فى الكهرباء بتركيبها.