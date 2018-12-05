الأرصاد تطلق تحذيراتها للمواطنين .. طقس اليوم بارد على أغلب الأنحاء .. وإرتفاع الأمواج إلى 3 أمتار

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرود شمالًا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوبه نهارًا بارد ليلًا.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وأشارت «الأرصاد» إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية.

والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 18

السلوم 11 18

سيوة 11 19

بورسعيد 16 20

دمياط 16 20

الزقازيق 15 19

الاسماعيلية 12 20

السويس 12 21

العريش 11 22

رفح 12 21

رأس سدر 13 23

نخل 09 21

نويبع 19 22

طابا 14 20

كاترين 05 15

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 15 23

مرسى علم 16 22

الفيوم 13 20

بنى سويف 13 20

المنيا 09 21

أسيوط 09 21

سوهاج 08 21

قنا 12 22

الأقصر 11 23

أسوان 12 23

أبوسمبل 13 22

الوادى الجديد 11 22

شلاتين 18 25

ابو رماد 19 25

راس حدربة 19 23

حلايب 20 23