شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطور نسخة "لايت" من ويندوز لمنافسة "كروم بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تعمل سرا على تطوير نسخة جديدة من نظام ويندوز والتى قد تحمل اسم "لايت"، لكن فى نفس الوقت لا يعتبر هذا الإصدار نسخة ويندوز بالمعنى المعروف، ولكنه إصدار من نظام التشغيل يستهدف أجهزة Chromebook.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الأمريكى، فعلى عكس نظام التشغيل ويندوز 10 S و RT، يعمل ويندوز 10 Lite فقط على تطبيقات الويب التقدمية (PWA) وتطبيقات Universal Windows Plateform الخاصة بإنشاء تطبيقات تعمل على ويندوز 10 فقط، مما يجعله نسخة خفيفة الوزن من ويندوز.

ولن تكون هذه النسخة من نظام التشغيل متاحة فى المؤسسات أو حتى بيئات العمل الصغيرة ولا يمكن شراؤها، إذ يعد الهدف من Windows Lite هو جعله خفيفًا وسهل الاستخدام وعلى اتصال دائم ويمكن تشغيله على أى نوع من وحدات المعالجة المركزية، لكن هناك أيضًا احتمال ألا يُسمى نظام التشغيل الجديد باسم ويندوز، كذلك فإن الجدول الزمنى للإصدار غير واضح حاليًا، ولكن من المحتمل أن يتم تطويره وطرحه فى 2019.