شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على متطلبات تشغيل لعبة Tales of Vesperia على جهازك الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Bandai Namco اليابانية عن مواصفات تشغيل لعبة Tales of Vesperia بنسخة Definitive Edition للمستخدمين، وذلك بعد إتاحتها للطلب المسبق على منصة Steam، وفيما يلى نعرض متطلبات تشغيل اللعبة على منصة أجهزة الكمبيوتر ومتطلبات تشغيلها كما يلى: - الحد الأدنى لتشغيل اللعبة: - الحد الأدنى لتشغيل اللعبة: - نظام التشغيل: ويندوز 7/8/8.1/10. - المعالج: Core i5-750| AMD X6 FX-6350 - الذاكرة العشوائية: 4 جيجابايت - البطاقة الرسومية: GeForce GTX 660 2GB | Radeon HD 7950 3GB إصدار دايركت أكس: Version 11 مساحة الذاكرة: 25 جيجابايت - المواصفات الموصى بها لتشغيل اللعبة: - المواصفات الموصى بها لتشغيل اللعبة: - نظام التشغيل: ويندوز 7/8/8.1/10. - المعالج: Intel(R) Core(TM) i7-4770S| AMD Ryzen 7 1700 - الذاكرة العشوائية: 16 جيجابايت - البطاقة الرسومية: NVIDIA GeForce GTX 970 | Radeon (TM) RX 470 Graphics إصدار دايركت أكس: Version 11 مساحة الذاكرة: 25 جيجابايت

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