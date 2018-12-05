شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك السماح لمستخدميه بمشاركة المحتوى الذى يقوموا بحفظه على الشبكة الاجتماعية، سواء كان صورأو فيديوهات أو إعلانات مع أصدقائهم بكل سهولة.

وقال موقع فون ارينا الهندى، أن تلك الميزة تم إعدادها من أجل الحفاظ على التعاون بين المستخدمين، وقال فيس بوك تعليقا على الميزة: "إذا كنت تخطط أنت ومجموعة من الأصدقاء لإقامة حفلة، فبإمكان أحدكم إنشاء مجموعة واختيار الاسم المناسب لها، ومشاركتها مع كل شخص شارك فى الحدث، فذلك يساعد على التخطيط، ويمكن للمدعوين إضافة وصف للحدث".

وأضاف فيس بوك: "الاحتمالات تمتد إلى ما بعد موسم الأعياد ويمكن أن تكون مفيدة للتنسيق مع الأصدقاء حول أشياء مثل التخطيط لقضاء العطلة الصيفية وأفكار تسجيل الزفاف وشراء شقة جديدة وأكثر من ذلك".

جدير بالذكر بدأ فيس بوك بالسماح للمستخدمين بحفظ المحتوى على الشبكة الاجتماعية منذ عامين.