هواوي تطلق نظام راوتر لاسلكي WiFi Q2 في أسواق السعودية

الرياض - الخليج 365 :

أعلنت هواوي السعودية عن إطلاق نظام كامل من شبكة الواي فاي اللاسلكية بالمنازل في السوق السعودي؛ حيث يوفر هذا النظام ربطًا لاسلكيًا سريعًا للغاية لمنازل اليوم الذكية والمتصلة بالإنترنت. يوفر نظام هواوي للواي فاي اللاسلكي مزيجًا متفاعلاً وديناميكيًا من النظم والبرامج المتطورة لزيادة السرعة، والفعالية، ونطاق التغطية، ويقدم ربطًا لاسلكيًا بتغطية شاملة، سهل التركيب، ويضمن تغطية مستقرة في كافة أنحاء المنزل.

لا تقدم نظم الواي فاي الحالية حلولاً لتغطية لاسلكية مثالية؛ حيث تعتمد بشكل كبير على حجم وشكل المنزل أو حتى أماكن مخارج الطاقة. كما تعتبر عمليتا التركيب والتشغيل معقدة للغاية بالنسبة للمستهلكين غير المهرة في استخدام التكنولوجيا. بالإضافة إلى خيوط شبكات الواي فاي المركبة، يتمتع نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 بجهاز تحكم منطقي قابل للبرمجة PLC فريد بتكنولوجيا الجيل القادم لشبكات المنازل G.hn، والتي يمكن أن تخترق الجدران بسهولة وتقطع حدود المسافات. يتميز نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 بسهولة التركيب؛ حيث يسهل على المستهلكين تركيب الوحدة الأساسية في دقيقتين وبعدها تشغيل كل الوحدات الفرعية.

وتعليقًا على النظام الجديد، قال السيد بابلو نينغ، نائب رئيس شركة هواوي السعودية "يعتبر الشعب السعودي من أكثر شعوب العالم استخدامًا للمحتوى سواءً في صورة فيديوهات، أو مسلسلات، أو أفلام، أو مشاركات على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال العديد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. يوفر نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 اليوم للأسر نظامًا لاسلكيًا كاملاً يقدم حلولاً ثابتة وفعالة توسع نطاق الربط اللاسلكي داخل منازلنا."

كما يوفر نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 أداءً أفضل فيما يخص التغطية والسرعة؛ حيث يمكن أن يوفر تغطية أكبر من النظم الأخرى بنفس عدد الوحدات. وفي معظم المواقف، يمكن لنظام WiFi Q2 أن يوفر مزيجًا من الربط والذي يصل إلى 1867 ميجا بايت تجمع بين سرعة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC وخيوط الشبكة اللاسلكية. يمكن لكل وحدة من نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 أن توفر الربط لعدد 64 جهازًا مع بعض. ويعني ذلك أن نظام Q2 (3 علب. هايبرد) يمكنه بسهولة أن يدعم وحتى 192 جهازًا.

وبالطبع، هناك الكثير من البيوت الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ووصولاً لتغطية لاسلكية متصلة صُمم نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 لدعم حتى 16 نقطة اتصال. بوجود شبكة لاسلكية واحدة في منزلك بأكمله، يوفر النظام الجديد زمن تحويل 100 ملي ثانية (مع بروتوكول 802.11v) يربط المستهلكين أوتوماتيكيًا بأسرع نقطة اتصال وتردد لتوفير أسهل وأسرع تجربة اتصال لاسلكي ممكنة.

كما يوجد في نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 نظام الحلول الحسابية المضاد للاختراق لمنع أي شخص خارجي من الدخول على الشبكة، بالإضافة إلى التشفير اللاسلكي وحماية كلمة السر. ويؤكد ذلك كله أن النظام الجديد سيوفر للمنازل الذكية أكثر تجربة ممكنة للإنترنت الآمن وعالي السرعة.

ويتوفر نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 في السوق السعودي في مكتبة جرير وبسعر 999 ريال سعودي.