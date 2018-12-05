الشريك المؤسس لـ "آبل" ستيف وزنياك متحدثا رئيسيا في المنتدى المالي لدول الخليج بالبحرين

المنامة - الخليج 365 :

أعلنت اللجنة المنظّمة للدورة السنوية الثامنة من المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيفه البحرين العام القادم، مشاركة ستيف وزنياك، الشريك المؤسس لعملاق التكنولوجيا "آبل"، كمتحدث رئيسي في فعاليات دورته المقبلة.

وتركّز النسخة القادمة من المنتدى الإقليمي، الذي يتعاون في تنظيمه كلٌ من مؤسسة "يورومني" الدولية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، على آفاق التحديث الجذري للخدمات المالية. ويحضر المنتدى أكثر من 800 مشارك من مختلف أنحاء العالم للتواصل والتعارف وتبادل الأفكار والرؤى حول تمكين الابتكار الشامل للقطاع المالي.

ويشارك ستيف وزنياك، أحد أبرز روّاد التكنولوجيا على مستوى العالم، في المنتدى الذي يخصّ حضوره ومتابعيه على مدى يومين بمحاضرات ولقاءات حصرية مع قيادات عالمية في قطاعي المال والتكنولوجيا. وكان وزنياك شريك ستيف جوبز في تأسيس شركة "آبل" عام 1976، كما كان صاحب فكرة إطلاق أول حاسوب شخصي من "آبل". وهو أيضاً متحدث متخصص وخبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل لحماية البيانات "بلوك تشين"، ومفاهيم التكنولوجيا المالية العامة. وهو مناصر دائم لإيجابيات العملات الرقمية المشفرة، التي تعد محل اهتمام العديد من المشاريع الناشئة في البحرين والمنطقة.

وقال ديفيد باركر، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال - الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "فيما تواصل البحرين وبخطى متسارعة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، نتطلع لمشاركة ستيف وزنياك متحدثاً في النسخة القادمة من المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي. فهو شخصية معروفة برؤاه السبّاقة عن أحدث التوجهات في التكنولوجيا المالية، وأفكاره التي ننتظر الاستماع لها فيما يخص آخر التطورات في القطاع المالي على مستوى العالم."

ويأتي انعقاد المنتدى في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك) نمواً متصاعداً، خاصة في البحرين التي شهدت اتخاذ خطوات نوعية في هذا المجال مثل إطلاق "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"؛ الذي يعد أكبر مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويشكل بيئة حيوية مثالية لتصميم واختبار وتطوير منتجات مبتكرة للتكنولوجيا المالية، مستفيداً من التاريخ العريق للبحرين كأول مركز مالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي وأحد أكبرها لتواجد أكثر من 400 مؤسسة مالية فيه.

وأضاف باركر: "لقد رسّخ المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي موقعه في مقدمة أبرز الفعاليات التي تستقطب صنّاع القرار لمناقشة أهم القضايا وتعزيز آفاق التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتحديد المسارات المستقبلية للقطاع المالي. ونحن على ثقة بأن مشاركة ستيف وزنياك سوف تثري هذه الحوارات. "

وإلى جانب وزنياك، يشارك في المنتدى عدة متحدثين من جهات تنظيمية وتشريعية في قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب متخصصين من شركات القطاع، فضلاً عن خبراء من مصارف عالمية وصنّاع سياسات من المنطقة والعالم. ومع تنامي التحديات التي تواجهها الشركات بفعل التغيرات الجذرية في عالم الخدمات المالية، يناقش المنتدى موضوعات رئيسية أبرزها التحديث الجذري للخدمات المالية، والتعاملات المصرفية المسؤولة، وريادة المرأة للابتكار في القطاع المالي، والتعاملات المصرفية المفتوحة، وتحقيق التوازن بين التنظيم والابتكار.

وتقام الدورة السنوية الثامنة من المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي يومي 26 و27 فبراير 2019 في العاصمة البحرينية المنامة كجزء من النسخة الثانية من أسبوع “فينتاستك – البحرين”، حيث يلتقي خبراء دوليين واقليميين لمناقشة التغييرات الجذرية في القطاع المالي في فعاليات تمتد لمدة اسبوع. وتتوفر المزيد من المعلومات حول جدول الأعمال وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمنتدى.