شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 32 مليون وحدة حصيلة الأجهزة القابلة الارتداء بالربع الثالث من 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة البيانات الدولية IDC إن الشحنات العالمية للأجهزة القابلة للارتداء بلغت 32 مليون وحدة فى الربع الثالث من عام 2018 ، بزيادة 21.7٪ عن العام السابق.

وساعدت المنتجات الجديدة القابلة للارتداء على العودة إلى النمو خلال هذا الربع، وكان العامل الآخر هو الطلب المتزايد فى أسواق مثل آسيا التى تمثل أكثر من نصف الشحنات، إذ نمت بنسبة 21.4٪ مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك شهدت الولايات المتحدة التى تعتبر ثانى أكبر سوق انخفاضا سنويا بنسبة 0.4 ٪، إذ انتقل السوق من المستخدمين الجدد إلى المستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة بديلة.

وأشارت شركة البيانات، إلى أن شريحة الساعات الذكية تطورت خلال هذا الربع من العام ، حيث استمرت أبل و فيتبيت فى التركيز على سوق الرعاية الصحية.

وسرعان ما أصبحت سوق الرعاية الصحية هى الأهم للكثير من العلامات التجارية، إذ حصلت شركة أبل على المركز الثانى بفضل أحدث إصدار من ساعتها الذكى، والتى تمت الموافقة عليها للاستخدام الطبى.