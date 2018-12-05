"الأرصاد" تحذر: استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية.. والذروة يوم الخميس

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، ليبدأ التحسُّن اعتبارًا من السبت، وتكون ذروة موجة عدم الاستقرار يوم الخميس المقبل.



وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع غدًا حدوث نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على كل أنحاء الجمهورية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية من رفح حتى

السلوم، وعلى الوجه...