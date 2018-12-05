آبل تقدم أفضل ما في عام 2018

كشف شركة آبل اليوم عن أفضل ما في عام 2018، وذلك بعرض مجموعة عالمية من أفضل قوائم الإصدارات والمختارات المنتقاة التي وقع عليها اختيار محرري الشركة في كل فئة، بحيث سلطت آبل الضوء على ما يستحق المشاهدة والقراءة والاستماع واللعب عبر التطبيقات والموسيقى والبودكاست والأفلام، وتعرض هذه القائمة ما هو مميز من أسماء وأشياء من العام الماضي لتكون من دون شك إجابة عن أكثر الأسئلة إلحاحاً وتصبح حديثاً ممتعاً للجميع خلال هذه الفترة.

متجر App Store

سيطرت هذا العام تطبيقات Battle Royale مثل Fortnite و PUBG Mobile على ثقافة الألعاب عالمياً بأجوائها المثيرة والحماسية، بينما وسعت التطبيقات المبتكرة مثل Fabulous و Shine و 10% Happier و Headspace ممارسات العافية والصحة حول العالم لتجعل العناية الصحية الشخصية متاحة للجميع أكثر من أي وقت مضى.

أفضل تطبيقات هذا العام

أفضل تطبيق على آيفون هذا العام – Procreate Pocket

أفضل لعبة على آيفون هذا العام – Donut County

أفضل تطبيق على آيباد هذا العام – Froggipedia

أفضل لعبة على آيباد هذا العام – Gorogoa

أفضل تطبيق على ماكنتوش هذا العام – Pixelmator Pro

Apple Music

منح محررو Apple Music أعلى درجات التكريم للفنانين الذين يمثلون أفضل ما في عام 2018، حيث حصلت الفنانة أصيل هميم على لقب فنان هذا العام، بينما حقق ألبوم الفنانة شيرين “نساي” أفضل ألبوم لهذا العام.

وحصلت أغنية ”وينك” على لقب أغنية هذا العام، وحصل محمد الشرنوبي على لقب الفنان المميز هذا العام، وهنالك المزيد من النجوم أيضاً، حيث إن أفضل قوائم الإصدارات وقوائم التشغيل التحريرية العالمية لنهاية العام في Apple Music مليئة بأفضل قوائم التشغيل والأغاني من جميع أنحاء العالم.

أفضل موسيقى هذا العام

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الفنان المميز هذا العام: محمد الشرنوبي

أغنية هذا العام: ”وينك“ للفنانة عبير نعمة

ألبوم هذا العام: ”نساي“ للفنانة شرين

الأفلام

قدمت أفلام العام مزيجاً غنياً من الأنواع والموضوعات تتراوح بين الأفلام المستقلة والوثائقية والرسوم المتحركة والدراما والرعب والإثارة، حيث تصدر كل من “Avengers Infinity Pool” و “Deadpool 2” أفضل مختارات هذا العام.

ولاقت العناوين البارزة مثل “Ready Player One” و “A Quiet Place” و “Isle of Dogs” إعجاباً من النقاد والمشجعين على حد سواء، كما أنها أثارت حالة من الحوار والتفاعل حول العالم.

أفضل أفلام عام 2018 على iTunes

Avengers Infinity War

Deadpool 2

Ready Player One

A Quiet Place

Isle of Dogs

Mission Impossible – Fallout

Black Panther

Game Night

The Incredibles 2

The Insult

أفضل بودكاست هذا العام