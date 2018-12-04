شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد التأجيل بسبب وفاة بوش الأب.. تحديد موعد استجواب رئيس جوجل أمام الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان من المقرر أن يستجوب ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، أمام اللجنة القضائية فى مجلس النواب يوم الأربعاء، ولكن لم يعد هذا هو الحال بعد وفاة جورج بوش الأب، إذ ستتم إقامة جنازة الرئيس السابق خلال نفس اليوم، وعلى هذا النحو تمت إعادة ترتيب جلسة الاستماع لتصبح يوم 11 ديسمبر فى تمام الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقى.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فمن المتوقع أن يواجه بيتشاى أسئلة حول قضايا تشمل الخصوصية ومكافحة الاحتكار والتحيز المزعوم ضد المحافظين، بعد أن أثار بيتشاى ولارى بيدج، الرئيس التنفيذى لشركة Alphabet، غضب أعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بعد رفضهما حضور جلسة استماع فى سبتمبر، حيث شهد كل من جاك دورسى الرئيس التنفيذى لتويتر، وشيبل ساندبرج رئيس العمليات بفيس بوك.