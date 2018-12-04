شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار "إنسايت" يرسل صورا جديدة من المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المسبار "إنسايت" التابع لناسا الآن على سطح المريخ، وبدأ إرسال العديد من الصور إلى الأرض، وكان آخرها صور جديدة تستعرض المنطقة التى هبط عليها بوضوح ودقة.



المريخ

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، رغم أن المنطقة التى هبط بها المسبار الفضائى غير جذابة، إلا أنها تعتبر مثالية بالنسبة لفريق ناسا؛ فمع الحد الأدنى من الحطام الصخرى حولها، سيكون لدى إنسايت فرصة أفضل عند الحفر فى السطح.



أول سيلفى لإنسايت

وحتى الآن شارك إنسايت حفنة من الصور المحببة باستخدام الكاميرا المدمجة به (ICC) والكاميرات الأخرى الموجودة على ذراعه الروبوتية.



مسبار إنسايت

وقال توم هوفمان مدير مشروع InSight من مختبر الدفع النفاث: "كان الفريق العلمى يأمل فى الهبوط فى منطقة رملية ذات عدد قليل من الصخور منذ أن اخترنا موقع الهبوط، لذلك لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة، ولا توجد منصات هبوط أو مدارج على سطح المريخ، لذا فإن الهبوط فى منطقة تشكل أساسا صندوق رمال كبير بدون أى صخور كبيرة من شأنه أن يجعل عملية نشر الآلات أسهل ويوفر مكانًا رائعًا لبدء الحفر".