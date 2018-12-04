تكنولوجيا: تطبيق خرائط جوجل يحصل على مساعد مدمج أفضل مع التحديث الأخير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم طرح الإصدار الجديد من تطبيق خرائط جوجل والذي يتضمن مساعد جوجل مدمج من أجل الحصول على تجربة تنقل أفضل وأقل تشتيتًا أثناء القيادة.
ولقد تم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة خلال مؤتمر المطورين I/O 2018، ويبدو ان جوجل ستقوم بدمج مساعدها في أكبر عدد ممكن من الخدمات.
ويقدم تحديث خرائط جوجل الجديد زر ميكروفون متعدد الألوان، والذي يتيح لك إصدار أوامر صوتية، هذا وبالإضافة إلى رسم متحرك جديد موجود بالجزء السفلي، والذي يقوم بالاستماع إليك عند التحدث. وبالطبع، يقدم دمج المساعد بعض الميزات الجديدة التي تعمل على تحسين التجربة.
فعلى سبيل المثال، يتم تقديم الأوامر الصوتية إلى المساعد بدون إخراج المستخدمين من تطبيق خرائط جوجل. وينطبق نفس الشيء على المكالمات التي لم تعد تطلب تطبيق Dialer، بل تظهر داخل تطبيق الخرائط.
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