تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط مايكروسوفت لإطلاق Windows Lite لمنافسة Chrome OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه مايكروسوفت خلال الفترة القادمة لمنافسة نظام تشغيل جوجل Chrome OS، مع نظام جديد تقدمه الشركة بعنوان Windows Lite.

جاء في تقرير جديد من IT publication Petri، أن عملاق البرمجيات لديها نظام تشغيل جديد يعرف بWindows Lite أو فقط Lite، والذي يتنافس مع نظام تشغيل كروم.

وتعد هذه إحدى المحاولات الجديدة من مايكروسوفت بعد عدة محاولات مع الأجهزة التي قدمت بنظام Windows RT، وWindows 8، وأيضاً Windows 10 S، إلا هذه الأجهزة لم تنجح في منافسة أجهزة كروم بوك بشكل كبير.

ويشير التقرير إلى أن نظام تشغيل Lite يأتي بشكل مختلف عما قدمت الشركة في Windows 10 S، حيث يأتي نظام Lite OS لدعم الأجهزة خفيفة الوزن، كما يشير تقرير Petri إلى أن مايكروسوفت ستتيح شراء هذا النظام بشكل منفصل، أو دعم الأجهزة خفيفة الوزن.

أيضاً من المقرر أن يضم نظام Lite واجهة مستخدم جديدة، مع توقعات أن لا يضم عنوان نظام التشغيل “علامة ويندوز”، كما تشير التوقعات إلى أن النظام الجديد سينطلق مع مشروع قيد التطوير يعرف ب Project Centaurus، وهو جهاز يتميز بحجم أكبر من هاتف مايكروسوفت القابل للطي Surface أو Andromeda المتوقع إطلاقه 2019.

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