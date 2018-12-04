آبل قد تكون مهتمة بالإستحواذ على خدمة iHeartRadio، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في بداية الشهر الماضي، أفادت تقارير أن شركة آبل قد تفكر في إستثمار مبلغ من المال في شركة iHeartMedia، الأمر الذي لن يمنح آبل فقط حصة محتملة في الشركة، بل سيسمح لها أيضًا بتوزيع محطتها الإذاعية Beats 1 والوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين، وهو الأمر الذي يمكن أيضًا أن يؤدي إلى إقناع المزيد من المستخدمين بالإشتراك في Apple Music.

الآن في مقالة محدثة على موقع The Information، يقال بأن شركة آبل تفكر في خيارات أخرى، ويمكن أن يكون أحد هذه الخيارات هو الحصول على iHeartRadio، وهي شركة تابعة لـ iHeartMedia. ومن الواضح أن هذه الخطوة جيدة، على الأقل وفقا لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة متخصصة في الموسيقى والذي قال بأنها ستؤدي إلى قيادة المزيد من المستخدمين نحو Apple Music.

ووفقا لهذا المسؤول التنفيذي، فقد صرح بالقول : ” الإذاعة الأرضية لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها في الماضي، ولكن هناك الملايين من الناس الذين يستمعون إلى الراديو. سوف يهاجر مستمعوا الراديو حتمًا إلى خدمات الراديو عبر الإنترنت، ويمكن تحويلهم صوب آبل “. حتى الآن، يبدو أن خدمة Apple Music تعمل على نحو جيد وتنمو بسرعة، فقد سمعنا للتو بأنها تضم 56 مليون مشترك، على الرغم من أنها لا تزال تقبع في المرتبة الثانية وراء خدمة Spotify.

من الممكن أن تساعد هذه الإستثمارات في منح شركة آبل الموارد الإضافية لمساعدة Apple Music على تخطي خدمة Spotify، والتي لا تزال تعتبر الخدمة الموسيقية الأكثر شعبية في العالم. لم يتم الإعلان عن أي شيء بشكل رسمي بعد، لذلك سيكون من الأفضل لو تعاملنا مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الجدية في الوقت الراهن.